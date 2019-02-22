هل البواجي الرياضية تزيد قوة محرك السيارة؟

الخليج ٣٦٥ نت – يميل كثير من قائدي السيارات خاصة الشباب إلى امتلاك سيارات رياضية لما لها من شكل جميل انسيابي، وقوة عزم كبيرة للمحرك وصوت صاخب، كما يلجأ العديد من الشباب إلى تعديل عدد من الأجزاء في سياراتهم من أجل زيادة قوتها وجمالها.

من ضمن الأجزاء التي يتم تعديلها، هي تغيير البواجي العادية إلى البواجي الرياضية، لكن اختلفت الآراء حول مدى استفادة محرك السيارة من البواجي الرياضية، حتى أن البعض يؤكد أن تغيير البواجي يؤدي إلى جلب الضرر لعدد من أجزاء السيارة، لذا نستعرض اليوم هنا حقيقة هل بالفعل البواجي الرياضية تزيد قوة المحرك أم لا؟

في البداية فإن البواجي تعتبر وسيلة لإشعال الخليط المتكون من البنزين والهواء داخل غرفة الاحتراق في المحرك، لذا فإنه إذا تم تغيير البواجي إلى البواجي الرياضية مع بقاء كمية الخليط بين البنزين والهواء كما هي فلن تزيد قوة المحرك، لكن البعض يشعر بزيادة عزم المحرك وذلك طبيعي نظراً لكون البواجي السابقة قد تم استهلاكها غالباً، وتم إضافة بواجي جديدة وهو ما يزيد من كفاءة الإشعال بصورة طبيعية.

مع ملاحظة أن البواجي الرياضية تسبب في تلف بطارية السيارة بصورة أسرع، كما تتسبب في تلف الدينامو لأنها تحتاج إلى طاقة كهربائية أقوى فتستهلك البطارية بصورة أسرع من الطاقة التي تحتاجها البواجي العادية.

من هنا يجب دائماً الالتزام بالبواجي التي تنصح بها الشركة المصنعة لأنها ستقدم لك أفضل أداء يمكن استخراجه من المحرك المتواجد في سيارتك.