كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فورد تكشف عن أيقونتها "فوكس ST" الرياضية الجديدة كلياً (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم الكشف عن فورد فوكس ST 2020 الجديدة كلياً، الفئة الرياضية ذات الأداء العالي من الجيل الجديد لفوكس.

تأتي فورد فوكس ST من الخارج بفتحات تهوية أكبر حجماً، مزودة بشعارات ST إلى جانب امتلاكها اطارات مختلفة. ومن الخلف حصلت على جناح أكبر حجماً مقارنة مع الفئة الأساسية.

تستمد فورد فوكس ST طاقتها بالاعتماد على محرك Ecoboost سعة 2.3 لتر 4 سلندر يولد قوة 276 حصان و 420 نيوتن-متر من عزم الدوران، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال أقل من 6 ثواني، مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات، وآخر اوتوماتيكي من 7 سرعات. تتوفر السيارة أيضاً بخيار من محركات EcoBlue الديزل سعة 2 لتر يولد قوة 187 حصان و 400 نيوتن-متر من عزم الدوران.

من المتوقع أن يبدأ سعر فورد فوكس ST 2020 من 37,000 دولار.