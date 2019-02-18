لاندروفر ديفندر 2020 تظهر داخليتها في صورة مسربة+معلومات

الخليج ٣٦٥ نت – قد تكون هذه أول صورة تظهر داخلية لاندروفر ديفندر 2020 الجديدة كلياً، حيث ظهرت قبل عدة أشهر من إطلاقها الرسمي.

تم نشر الصورة عبر حساب تويتر rcdesignsuk وهي تبدو واقعية بالرغم من نفي لاندروفر أنها تنتمي لها، حيث عدادات القياسات رقمية، المعلومات الترفيهية شاشتها لمسية عريضة، المقود رباعي الشكل عليه شارة Defender، في حين أن الدواسات ألومنيوم.

تظل لوحة القيادة محافظة على شكلها الكلاسيكي دون أن تبدو قديمة، إذ تجمع بين البلاستيك المتين مع مواد مثل المعدن والجلد، كما أن ناقل الحركة الأوتوماتيكي المرتفع معروف باستخدامه في سيارات جاكوار لاندروفر.

حتى الآن لم نرى ديفندر 2020 سوى أثناء اختبارها بتمويهات كثيفة، ما دلّ على كون لاندروفر تعمل على تطوير نسختين منها: 90 قصيرة القاعدة و110 طويلة القاعدة، ما يؤكد التقارير التي تفيد عمل الشركة على نسخ مختلفة من السيارة يتضمنها بيك اب.

ستستند ديفندر الجديدة على منصة MLA الجديدة، والتي متوقع استخدامها في معظم موديلات الصانعة البريطانية بحلول 2025.

هذا ويفترض تدشين لاندروفر يفندر 2020 الجديدة نهاية العام الجاري، على أن يتم طرحها بالأسواق مطلع 2020 بمحركات بترول وديزل 4 و6 سلندر.

صورة المقصورة المسربة:

صور تجسسية سابقة: