فورد اكسبلورر 2020 تكشف اسعارها رسميا

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت فورد في SUV اكسبلورر 2020 الجديدة كلياً العديد من التحسينات المتقدمة مقارنة بالموديلات السابقة، إلا أن هذه التحسينات تأتي بزيادات ملحوظة بأسعار مختلف الفئات في الولايات المتحدة، وهو ما سنتعرف عليه اليوم.

تمكنت شركة CarsDirect لأبحاث السيارات مؤخراً من العثور على دليل طلب اكسبلورر 2020 الذي كشف عن تفاصيل أسعار مختلف فئات الموديل الجديد كلياً، حيث حصلت الفئة القياسية على زيادة قدرها 400$ (1,500 ريال) مقارنة بالموديل السابق (ما يشير إلى الزيادة التي ستطرأ على المواصفات الخليجية) لتبدأ الأسعار عند 35,355$ (132,580 ريال)، وهو ما يعد زيادة طفيفة للغاية مقابل وجود عدة تقنيات جديدة تتضمن نظام مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية.

ولكن بالانتقال للفئات الأعلى، سنجد أن فئة اكسبلورر XLT تأتي بسعر يبدأ من 37,770$ (141,640 ريال)، ما يعني زيادة قدرها 2,275$ (8,530 ريال) مقارنة بموديل 2019، في حين ازداد سعر فئة Limited بقدر 5,365$ (20,120 ريال) ليبدأ عند 49,225$ (184,600 ريال)، بينما صارت فئة Platinum الأعلى تبدأ عند 59,345$ (222,545 ريال)، أي بزيادة قدرها 4,085$ (15,320 ريال) عن السابق.

هذا ورغم أن بعض الارتفاعات السعرية في هذه الفئات كبيرة بالفعل، إلا أنها ليست بنفس مدى ارتفاع سعر اكسبلورر ST التي أصبح سعرها يبدأ عند 55,835$ (209,380 ريال)، بزيادة قدرها 8,115$ (30,430 ريال) عن موديل 2019، ولكنه أمر يمكن تفهمه نظراً لكون هذه الفئة أعلى قدرة بكثير من فئة اكسبلورر سبورت السابقة، كما أنها تأتي بمحرك EcoBoost سعة 3 لتر ذو قوة 400 حصان و562 نيوتن.متر من العزم متصل بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات قياسي مع دفع رباعي ودعم لنظام التحكم بالاحتكاك.