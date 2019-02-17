هيونداي سوناتا 2020 ستصل بشكل كوبيه 4 أبواب

الخليج ٣٦٥ نت – يُعد عام 2019 مهم للغاية لكل من هيونداي وكيا وجينيسيس، حيث تنوي العلامات الكورية الجنوبية الثلاثة إطلاق ما لا يقل عن 13 موديل جديد خلال الشهور المقبلة، وهو ما سيتضمن الجيل الجديد من سوناتا التي قد تكون أهمهم على الإطلاق نظراً لرغبة هيونداي في جعلها ذات مظهر مميز بالفعل.

كشفت لنا صور سوناتا التجسسية السابقة أننا سنرى سيارة مختلفة كلياً، كما أكد مدير مركز تصميم هيونداي الكوري، سانج يب لي، مؤخراً أن التصميم سيحدث ضجة قوية حول السيدان كما حدث في 2011، ما يأتي في الوقت الذي يعاني فيه قطاع السيدان من انخفاض المبيعات، ولكن الشركة الكورية تأمل في إعادة الإثارة لهذه الفئة.

كي تتمكن هيونداي من تحقيق أهدافها، سيتم تصميم سوناتا الجديدة على هيئة كوبيه ذات أربعة أبواب بدلاً من السيدان الصندوقية التقليدية، ما يعني أننا سنرى موديل ذو خارجية سلسة رياضية بتصميم تقدمي وسقف منخفض، حيث سيكون مستوحى بالكامل من نموذج لي فيل روج الاختباري الذي دشنته الشركة بالعام الماضي.

من المحتمل أن نرى أيضاً نسخة واجن من سوناتا الجديدة، ولكن أحدث التقارير تشير لكونها حصرية للقارة الأوروبية فقط، حيث ستكون بديلاً لطراز i40.

هذا ومن المنتظر أن يتم تدشين هيونداي سوناتا 2020 لاحقاً هذا العام خلال أبريل بمعرض نيويورك للسيارات، على أن يتم طرحها للبيع في الوكالات قرب نهاية العام الجاري.

صور نموذج لي فيل روج الاختباري

صور هيونداي سوناتا 2020 التجسسية