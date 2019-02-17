اختفاء 300 سيارة فاخرة في دولة بابوا غينيا أثناء اجتماع قادة العالم!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت قوات الشرطة في دولة بابوا غينيا الجديدة مؤخراً بأنها تعمل على استعادة ما يقرب من 300 سيارة فاخرة مستوردة تمت إعارتها لعدد من المسؤولين لأجل استخدامها في التجول بعدد من قادة العالم في العاصمة هناك، وذلك أثناء إقامة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ بالعام الماضي.

بعد قيام الحكومة بشراء أسطول السيارات الفاخرة الذي تضمن 40 سيدان مازيراتي كواتروبورتي فخمة، اشتعلت الاحتجاجات الشعبية في بابوا غينيا الجديدة نظراً لانتشار الفقر في البلاد، ما دفع الحكومة للإعلان عن نيتها بيع كافة السيارات في مزاد علني بعد انتهاء القمة الاقتصادية.

هذا وحسب تصريحات المتحدث باسم وحدة استعادة الوحدات المفقودة، فقد تمت إعارة 284 سيارة لكبار الشخصيات خلال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، وهو ما لم يتم إعادة أي منها حتى الآن، حيث يتضمن ذلك عدد من طرازات مازدا، فورد، تويوتا لاند كروزر وميتسوبيشي باجيرو، في حين تمت إستعادة كافة سيارات بنتلي التي تم توفير ثلاثة منها، إضافة إلى 40 نسخة مازيراتي كواتروبورتي أيضاً.