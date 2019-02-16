كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فولكس فاجن تنشر فيديو تشويقي لسيارتها "T-Roc R" الرياضية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شركة فولكس فاجن الألمانية فيديو تشويقي جديد لسيارتها القادمة T-Roc R الرياضة. بخلاف فولكس فاجن T-Roc الأساسية سوف تحصل R على مظهر رياضي وتصميم محسن لأجل الأداء، تحت الهيكل ستحمل السيارة نظام تعليق أصلب ونظام توجيه أفضل، مع محرك أعلى أداءً ينتج 300 حصان وناقل حركة رياضي ونظام 4Motion للدفع الرباعي.

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