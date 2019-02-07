“45 صورة” الكشف عن كامل مواصفات شيفروليه سيلفرادو اتش دي 2020

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شيفروليه أخيرا عن مواصفات أداء سيلفرادو HD الجديدة بعد إصدار أولى صورها مؤخراً.

بداية مع المحرك، تأتي سيلفرادو HD 2020 بمحرك بترول 6.6 لتر 8 سلندر بقوة 401 حصان وعزم دوران 628 نيوتن متر مع جير اوتوماتيكي 6 سرعات يمكنه التبديل إلى نظام دفع رباعي، وأكدت شيفروليه دعم المحرك للتنفس المباشر ووجود عادم متغير التوقيت، لكن لم تكشف عن صرفية الوقود.

كما توجد نسخة تيربو ديزل أكثر قوة بمحرك دوراماكس 6.6 لتر 8 سلندر قوة 445 حصان وعزم دوران 1,232 نيوتن متر مع جير 10 سرعات، وأشارت شيفروليه أن البيك اب هي الأولى من فئتها بحزمة Power Takeoff متكاملة تسهل عليها تشغيل مختلف الإكسسوارات.

وكان التغير الأكبر في سيلفرادو HD 2020 يتعلق بقدرة السحب، حيث زادت بنسبة 52% لتبلغ 35,500 رطل (16,102 كجم) بفضل محاور العجلات الجديدة والهيكل الأكبر.

بالإضافة إلى ذلك كشفت شيفروليه أنه بالإمكان تزويد البيك اب بنظام أمان متقدم يستخدم ما يصل إلى 15 كاميرا تراقب محيط السيارة.

هذا وسيبدأ بيع سيلفرادو HD 2020 الصيف القادم حيث ستتوفر بخمس ديكورات داخلية مختلفة، وتتميز كل نسخة بشبك أمامي مختلف ومعدات مختلفة.