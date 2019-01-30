هيونداي سوناتا 2020 الجديدة تظهر أثناء اختبارها في دبي+موعد التدشين

الخليج ٣٦٥ نت – وصلتنا للتو صور تجسسية تستعرض هيونداي سوناتا 2020 الجيل القادم أثناء اختبارها في دبي، ما كشف لنا تفاصيل تصميمها.

يبدو لنا بأن سوناتا الجديدة تصميمها مستوحى من لي فيل روج الاختبارية، حيث أنها رياضية بمصابيح أمامية LED، تمتلك خطوط أكثر حدّة، عجلات جديدة ورفارف عدوانية.

أما الخلفية التي اتضحت تفاصيلها لأول مرة، فإن مصابيحها متصلة بطريقة مستلهمة من سانتافي 2019 المواصفات الصينية.

تظهر الداخلية لوحة قيادة مغطاة بالكامل مع مقاعد بالجلد البني ولمسات من اللون ذاته داخل باب السائق، كما ستحصل السيارة على تقنيات مساعدة للسائق أكثر تطوراً وتوفر له سلامة أفضل على الطريق.

متوقع توفير سوناتا القياسية بمحرك جديد 2.5 لتر بجانب فئة هايبرد، كما سيتم توفير نسخ سوناتا N الرياضية بمحرك تيربو 2 لتر قوة 250 و275 حصان.

هذا ومن المقرر البدأ في إنتاج هيونداي سوناتا 2020 الجديدة كلياً في 15 مارس 2019، لذا الراجح أن تدشينها سيتم في معرض نيويورك للسيارات الذي سيفتتح أبوابه في 16 أبريل 2019.

الصور التجسسية الملتقطة في دبي:

صور تجسسية سابقة التقطت في كوريا الجنوبية: