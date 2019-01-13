كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسعار سيارات سيات 2019 بعد قرار تخفيض الجمارك | قرار زيرو جمارك على السيارات الأوروبية المستوردة إلى مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتعدد موديلات وطرازات السيارات ماركة سيات المتواجدة بالسوق المصرية، وبلا شك حققت في الفترة الأخيرة سيارات سيات تواجد كبير بالسوق، وبعد أن اتخذت الحكومة المصرية قرارها وفق اتفاقية الشراكة الأوروبية بخفض الجمارك على السيارات الأوروبية إلى مستوى الصفر، تأثرت أسعار السيارات الأوروبية بشكل كبير ومنها السيارات سيات 2019، فإليكم تفاصيل الأسعار الخاصة بسيارات سيات 2019 .

ما هي أسعار السيارات ماركة سيات 2019 بعد قرار زيرو جمارك على السيارات الأوروبية

والآن نوضح قائمة أسعار سيارات سيات للعام الجديد بعد قرار خفض الجمارك وفق الشرائح الجديدة من الإعفاءات الجمركية المقررة للعام 2019 على السيارات الأوروبية .

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موديل السيارة سيات 2019 السعر بعد قرار خفض الجمارك

سيارة هاتشباك سيات إبيزا الفئة الأولى 270 ألف جنيه

سيارة هاتشباك سيات إبيزا الفئة الثانية 325 ألف جنيه

سيارة هاتشباك سيات إبيزا الفئة الثالثة 339 ألف جينه

سيارة إبيزا ليون الفئة الأولى محرك 1.6 لتر 375 ألف جنيه

سيارة إبيزا ليون الفئة الثانية محرك 1.4 شاحن تيربو 385 ألف جنيه

سيارة أبيزا أتيكا الفئة الأولى 460 ألف جنيه

سيارة إبيزا اتيكا الفئة الثانية 525 ألف جنيه

سيارة إبيزا أتيكا الفئة الثالثة 565 ألف جنيه

سيارة إبيزا أتيكا الفئة الرابعة 574 ألف جنيه

سيارة إبيزا توليدو الفئة الأولى 285 ألف جنيه

سيارة إبيزا توليدو الفئة الثانية 315 ألف جنيه