هل تتأثر أسعار "بي إم دبليو" المجمعة محليًا بالإعفاء الجمركي للسيارات الأوروبية؟

كتب - باسل الحلواني

أثار تطبيق الشريحة الأخيرة من الإعفاء الجمركي للسيارات الأوروبية، العديد من التساؤلات حول مدى تأثر أسعار بعض العلامات التجارية التي يتم تجميعها في مصر بالتخفيضات الجمركية، التي يأتي في مقدمتها العلامة

BMW

الألمانية الشهيرة "".

العديد من خبراء السيارات أكدوا أن "BMW" المجمعة محليًا، لن تتأثر بالإعفاء الجمركي للسيارات الأوروبية، نظرًا لأن غالبية محركات طرازاتها يتم

استيرادها من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فهي لا تخضع لاتفاقية الشراكة الأوروبية.

كانت المجموعة البافارية للسيارات، وكيل BMW في مصر، كشفت أخيرًا عن انضمام الفئة السابعة إلى عائلة بي إم دبليو المجمعة محليًا، التي تضم طرازات الفئتين الخامسة والثالثة والفئة X.