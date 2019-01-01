من اليوم.. "صفر جمارك" للسيارات الأوروبية

كتب: باسل الحلواني

بدأت مصحلة الجمارك من اليوم تفعيل القرار الخاص بخفض التعريفية الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ، لتصل إلى "صفر جمارك"، وفقاً لبنود اتفاقية الشراكة الأوروبية، على أن تخضع السيارات لأنواع أخرى من الرسوم، هى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، و0.5% ضريبة أرباح صناعية وتجارية، و3% رسوم تنمية موارد، و1% ضريبة جدول بإجمالى 18.5%.

وبحسب جاد الخالدي، عضو رابطة تجار السيارات، فإن السيارات سعة (1000 سي سي- 1300 سي سي) معفاة بالفعل من الجمارك، أما السيارات سعة (1300 سي سي-

1600 سي سي) ستنخفض جماركها بمقدار 12% لتصبح"زيرو"، أما السيارات الأكثر من 1600 سي سي فهي الشريحة الأكثر تأثراً حيث ستنخفض جماركها بمقدار 40.5%، لكن هذه في الوقت نفسه لا تمثل سوى 5% من حجم السوق، موضحاً أن نسبة الانخفاض ستكون من التعريفة الجمركية وليس من ثمن السيارة.

وأضاف "الخالدي"، أن الزيادات السنوية التي تقرها الشركات الأم على السيارات، وتتراوح ما بين 3 إلى 4%، سوف تلتهم

جزءًا من كبير من مقدار الانخفاض، متوقعاً انتعاش السوق خلال الايام القادمة.

وكانت مصلحة الجمارك قد أصدرت أمس منشوراً، بخصوص نسبة الخفض الجمركي على السيارات الأوروبية، على أن يتم التنفيذ اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 1 يناير 2019، حيث أن القرار اشتمل على نسبة خفض بنحو الـ 100% على سيارات واردة الاتحاد الأوروبي لتكون صفر، بينما السيارات الواردة من تركيا يتم خفضها بنحو الـ 90% طبقاً لـ الاتفاقية التي وقعت بين البلدين بدلاً من النسبة الحالية البالغة نحو الـ 80%، في حين أن سيارات الواردة من دول "الافتا" يتم خفض جماركها بنحو الـ 90% بدلاً من 80% طبقاً لـ إتفاقية التجارة الموقعة.