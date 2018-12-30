"الشهاوي": تصنيع سيارة مصرية.. "أمن قومي"

كتب: باسل الحلواني

قال النائب تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قانون المرور الجديد يتعامل مع كافة المشاكل المتعلقة بالمرور، ويعالج التشوهات المرورية في القانون السابق، ويعيد الانضباط للشارع المصري، في ظل وجود أكثر من 10.5 مليون مركبة تسير فيه.

وأضاف "الشهاوي"، أن القانون الذي تجرى مناقشته حاليا من الممكن أن يستبعد السيارات التي مر عليها سنوات معينة، في إطار الإحلال والتجديد.

وأوضح أن مصر ليست أقل من الدول المجاورة التي تمكنت من تصنيع سيارات،

وفي مقدمتها سوريا والسعودية وإيران، مؤكدا أن تصنيع سيارة مصرية أصبح مسألة "أمن قومي".

وصرح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بأن الصناعة المصرية قادرة على إنتاج أكثر من 85% من مكونات السيارة محليا، لافتا إلى أنه لايوجد دولة في العالم تستطيع إنتاج سيارة بنسبة مكونات محلية 100%.

وأكد "الشهاوي"، أن عدم وجود الإرادة السياسية القوية لعقود طويلة كان بمثابة عقبة أمام حلم تصنيع

سيارة مصرية، لكن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح لدينا قيادة سياسية قوية قادرة على تحقيق حلم المصريين.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثالثة من المؤتمر السنوي الثالث لرابطة تجار سيارات مصر، والذي انطلقت أعماله مساء أمس، برعاية وزارتي التجارة والصناعة والمالية، وجهاز حماية المستهلك واتحاد الغرف التجارية، وناقشت الجلسة مستقبل صناعة السيارات وتأثيرها على الأسعار، وضمت كلا من خالد سعد، الأمين العام لرابطة المصنعين، واللواء تامر الشهاوي، عضو مجلس النائب، واللواء حسين مصطفى المدير التنفيذى السابق لرابطة المصنعين، واللواء عبدالمنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، واللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك".