“بالفيديو” ولي العهد يقود سيارته وبجانبه ولي عهد أبوظبي

الخليج ٣٦٥ نت – تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” يقود سيارة وبجانبه ولي عهد أبوظبي الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ويتفقدان فعاليات “فورمولا إي”، ويتحدثان إلى مصور المقطع عن فعاليات السباق.
يذكر أنه انطلقت فعاليات “فورمولا إي – الدرعية” يوم الخميس وانتهت أمس السبت، وتضمنت سباق الفورمولا للسيارات الكهربائية الذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى حفلات غنائية لنخبة من أبرز المطربين العرب والعالميين والعديد من الفعاليات المصاحبة.
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