كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميني" تعتزم طرح أول سيارة كهربائية في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ميني تطرح أول سيارة كهربائية لها في عام 2020

اعتزمت شركة "ميني" الانجليزية طرح سيارتها الكهربائية الأولى في عام 2020 بعدما اجرت تجارب على 60 سيارة ميني كهربائية تزامنا مع الذكرى الستين لدخول أول سيارة ميني إلى الأسواق.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنيه، سوف يتم الكشف الإعلامي عن السيارة رسمياً خلال صيف 2019 القادم .

وتعد ميني الكهربائية هي أول سيارة فاخرة مدمجة تدخل الأسواق بدفع كهربائي.

وتستخدم السيارة الصغيرة تقنيات أعدتها الشركة الأم "بي إم دبليو"، التي أعلنت أن مدى السيارة يمكن أن يصل إلى 320 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.

وتنطلق السيارة الجديدة من الثبات إلى سرعة مائة كيلومتر في الساعة في أقل من سبع ثوانٍ.

وتعد ميني بي إم دبليو، هي شركة سيارات بريطانية مملكوكة من قِبل شركة بي ام دبليو منذ عام 1994، وهي متخصصة في تصنيع السيارات الصغيرة.