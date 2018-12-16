"ميني" تعتزم طرح أول سيارة كهربائية في 2020

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ميني تطرح أول سيارة كهربائية لها في عام 2020
اعتزمت شركة "ميني" الانجليزية طرح سيارتها الكهربائية الأولى في عام 2020 بعدما اجرت تجارب على 60 سيارة ميني كهربائية تزامنا مع الذكرى الستين لدخول أول سيارة ميني إلى الأسواق.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنيه، سوف يتم الكشف الإعلامي عن السيارة رسمياً خلال صيف 2019 القادم .
وتعد ميني الكهربائية هي أول سيارة فاخرة مدمجة تدخل الأسواق بدفع كهربائي.
وتستخدم السيارة الصغيرة تقنيات أعدتها الشركة الأم "بي إم دبليو"، التي أعلنت أن مدى السيارة يمكن أن يصل إلى 320 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.
وتنطلق السيارة الجديدة من الثبات إلى سرعة مائة كيلومتر في الساعة في أقل من سبع ثوانٍ.
وتعد ميني بي إم دبليو، هي شركة سيارات بريطانية مملكوكة من قِبل شركة بي ام دبليو منذ عام 1994، وهي متخصصة في تصنيع السيارات الصغيرة.
سوف نعطي نبذه من شركة ميني بي إم دابليو (تسمى ميني)
وهي السيارة التي تتمتع بحجم صغير جدا وهي تتمتع أيضا بالجنسية البريطانية وقد أنتجتها الشركة للمحركات البريطانية وذلك تم في العام 1959 وإما عن الذي يملكها الآن فهي الآن تم امتلاكها من جانب الشركة الشهيرة إم دابليو وهذا تم منذ العام 1994.
نتعرف على سيارة ميني بهذه المعلومات الآتية
إن سيارة ميني هي السيارة الصغيرة التي قامت بالعمل على إنتاجها الشركة للمحركات وهى معروفة عنها أنها شركة بريطانية الجنسية وها هى الشركات الذي سوف تبعتها وهى منذ العام 1959 والى السنة2000 وهي التي تعتبر بالنسخة الأصلية ومن تلت هذه السيارة تعتبر أنها رمزاً بريطانياً للفترة الستينات وقد وترك تصميمها بصمة أو أثرا في أجيال واسعة من ألمصنعي للسيارات فإنها كانت تعتبر هذه السيارة هي الموازية في بريطانية للسيارات الألمانية وهى التي تسمى “بيتل” وهى تتقدم من الشركة المعروفة فولكس واجن وهى التي قامت بالاستحواذ على الشعبيات في عينها وتحديدا في شمال أمريكا و خاصة في سنة 1999 وقد تم الاختيار السيارة المبني الكثاني أنها هي أكثر السيارة التي توصف ذات تأثير عالي في القرن العشرين وهنالك قد قام السير هنالك إسيجونيس بالتصميمات إلى جانب هذه السيارة والتي يوجد بها العديد والعديد من المميزات التي تتميز بها دون غيرها من السيارات وهي من المعروف عنها أنها ذات البابين وهى للشركة المحركات التي هى بريطانية الصنع .
وهنالك بعض المصانع التي توجد في الدول الشهيرة التي يتم تصنعها بها مثل:-
وفي المصانع أيضا كمصانع لوتغيريدج ومصانع كاولي التي توجد في بريطانية وتوجد أيضا في المصانع بأستراليا وهي موجودة في اسبانيا وغيرها الكثير من الدول ألمعروفه بالجودة في هذا المجال الرائع والصعب ومنها أيضا دوله بلجيكا ودولة شيلي وهنالك بداخل إيطاليا ومالطا ودولة البرتغال ويوجد أيضا في أفريقيا و أوروغواي وهي توجد أيضا في فنزويلا ويتبع إنتاج المبني مارك ثرت من التطورات البريطانية ومنهما “مارك الثانية”ومنها أيضا كلوبمان ومنها مارك الثالثة ومنهم أيضا أو من ضمنهم قد تمت التصنيع بواسطة السلسلة التي هى تتضمن السيارة التي تسمى ستايشن وأيضا منها الشاحنة التي تسمى باسم ببك أب وغيرها فان وغيرها ومني موك وهي التي تشبه الشكل الجيبي وهي التي تسمى ميني كوبر وغيرها وكوبر S وهما النسختين الرياضيتين التي لقيتا النجاح البارز في قسم الراليات وهي التي وفازت يميني السباق الرالي المونتي للكارلو للأربع مرات في سنة 1946 وأيضا لقد تم ذلك في العام 1967 وعلماً بأنه هنالك تمت أيضا في سنــة 1966 ولقد تم الإخراج عربات المبني من هذه المسابقة لبعد النهائي في هذا العام وهو بالإضافة إلى ستة من السيارات البريطانية الأخرى وبعدها من الشك التي حدث باستخدام المزيج من الأسباب الغير شرعياً من تلك المصابيح التي توجد أما السيارة وأيضا الأضواء الكاشفة التي تتمتع بها السيارة وهنالك يتم التسويق لهذه السيارات التي تسمي ميني وهي تكون تحت أسمي المدعو أوستن وهو الأخر موريس وهى حتى أصبحت هذه الشركة علامة من أهم العلامات التجارية وحدث هذا عند العام 1969 ومن ثم تمت التسويق بداخل شركة ميني جديدا في الثمانينات.
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