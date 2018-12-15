6 معتقدات شائعة في عالم السيارات ما بين الصحيح والخطأ بينها صرفية البنزين

الخليج ٣٦٥ نت – كشف الخبير الألماني أولريش كوستر من الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، إلى أنه يوجد الكثير من المعتقدات الشائعة حول السيارة، تنتشر منذ فترة طويلة منها ما هو صحيح ومنها ما هو خاطئ، واليوم من خلال هذه المقالة نوضح حقيقية هذه المعتقدات.

1- السيارات الأوتوماتيكية تستهلك المزيد من الوقود عن السيارات اليدوية:

هذا الاعتقاد صحيح في كثير من السيارات خاصة السيارات المستعملة القديمة، ويرجع هذا إلى ثقل وزن ناقل الحركة الأوتوماتيكي عن اليدوي، لكن تم تدارك هذا الأمر في السيارات الحديثة، ودائماً ما يكون استهلاكها أقل للبنزين.

2- يجب تسخين السيارة لفترة 5 دقائق صباحاً

هذا الاعتقاد خاطئ في السيارات الحديثة، حيث لا تحتاج السيارات إلى الإحماء أكثر من 10-30 ثانية وتكون جاهزة للانطلاق، لكن في السيارات القديمة والتي تعتمد على الكربراتير قد تحتاج إلى دقيقتين تقريباً.

3- استخدام العلكة لإصلاح خرطوم مياه التبريد

هذا اعتقاد غير صحيح، حيث يتولد ضغط وارتفاع حرارة كبير في دورة التبريد، وهو ما يجعل العلكة تسقط مع مرور الوقت.

4- السيارة الأصغر توفر وقود أكثر

ربما يكون هذا اعتقاد صحيح في السيارات القديمة، لكن مع ظهور السيارات الهجينة إلى جانب تقنيات أخرى موفرة للوقود مثل الحقن المباشر والإطارات منخفضة المقاومة والشاحن التوربيني، فقد تغير الأمر.

5- استهلاك الوقود يزيد مع تقادم السيارة

السيارات التي يتم صيانتها بشكل صحيح يمكن الاحتفاظ بكفاءتها لسنوات عديدة، حيث قامت وكالة حماية البيئة بعمل اختبارات على بعض المركبات للكشف عن المشاكل التي تواجه استهلاك الوقود لبعض السيارات، فظهر أن السيارات تعمل بكفاءتها خلال السنوات القليلة الأولى من اقتنائها، وتقل كفاءتها بشكل طفيف بعد مرور من 10 إلى 15 سنة إذا تمت صيانتها بشكل جيد.

6- استخدام الوقود الممتاز مرتفع الثمن يحسن كفاءة السيارة

هذا اعتقاد خاطي، لأن كل سيارة ولها نوعية وقود مخصصة، واستخدام الوقود المميز مرتفع الثمن لا يحسن كفاءة السيارة، ولا يعطي للسيارة أي ميزة إضافية.