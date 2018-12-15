سيمون ميتش يفوز بلقب البطولة الإفتتاحيةرلسباق جاكوار اي بيس إي تروفي في الدرعية

فاز النيوزيلندي سيمون ميتش في البطولة الإفتتاحية لسباق جاكوار اي بيس إي تروفي في المدينة التاريخية في الدرعية، الشقيق الأكبر لـ إفانز ميتش المشارك أيضا في بطولة آي بي بي الفورمولا إي. وتقدم ايفانز بعيدا مع برايان سيلرز ليستقر في المركز الثاني بعد ان تراجع أصحاب المراكز الخمسة الأولى

وزار لاعب كرة القدم الانجليزي واين روني مقر المهرجان والسباق بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، إضافة إلى العديد من الشخصيات السياسية والرسمية من السعوديين والمقيمين ومن خارج المملكة .

وستبدأ التجارب الحرة الأولى للفورمولا إي الساعة 7 من صباح الغد ، تليها تصفيات سباقات جاغوار الساعة 7:55، بينما تعاود الفورمولا إي التجارب الحرة الثانية الساعة 9:05، فيما تقام التصفيات المؤهلة الساعة 10:50، فيما سيكون الجمهور على موعد مع السباق النهائي عند الساعة الثالثة عصراً بانطلاق السباق الكبير “السعودية للفورمولا إي- الدرعية 2018″، وسيتم بعدها تتويج الأبطال الفائزين في بطولتي “جاكوار آي بيس إي تروفي”، وسباق “السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية 2018”.