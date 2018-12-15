سيارة زوج ملكة بريطانيا معروضة للبيع بهذا السعر

الخليج ٣٦٥ نت – قام الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا بعرض إحدي سياراته الملكية للبيع وهي “رنج روفر 4.4 إس.دي في8” على الرغم من أنها لم تقطع سوى 4,800 كيلومتر، ويبلغ عمرها عامين فقط.

وقد تم طرحها للبيع على موقع “أوتو تريدر” للتجارة الإلكترونية على موقع الإنترنت بسعر 129,850 جنيه إسترليني، وأشار الموقع إلى أن السيارة كانت تعامل معاملة السيارات الملكية والدبلوماسية.

واشتهرت هذه السيارة، عندما قادها الأمير فيليب في أبريل 2016 بنفسه، وبرفقة قرينته الملكة إليزابيث، لاستقبال الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت باراك أوباما وزوجته ميشيل خلال زيارتهما الرسمية لبريطانيا.

وتأتي الرنج روفر بخصائص تتوفر فقط في السيارات الملكية، إلى جانب تجهيز السيارة بإضاءة الطوارئ المستخدمة في سيارات الشرطة، كما تم تزويدها بعتبة إضافية جانبية تتيح لجلالة الملكة ركوبها من الباب الخلفي براحة أكثر، إلى جانب خصائص الفئة الأعلى من هذا الطراز.

الجدير بالذكر فإنه يوجد عدد من السيارات الملكية معروضة للبيع حاليا على الموقع، ومنها “بنتلي مولسان” الخاصة بالملكة إليزابيث، “اودي آر.إس6” المملوكة للأمير هاري، وبنتلي مملوكة للأمير أندرو.