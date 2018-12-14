لماذا يقوم الأثرياء بتخزين السيارات النادرة في مرآب مقابل 37 مليون ريال؟

الخليج ٣٦٥ نت – عندما تكون فاحش الثراء بأسطول كبير من السيارات النادرة والباهظة الثمن، من الطبيعي أن ينتقل تفكيرك إلى المكان المناسب لتخزين ممتلكات عزيزة كهذه خارج المرآب التقليدي لمنزلك.

هذا المكان لابد أن يكون مصمماً لتحمل الكوارث الطبيعية وأعنف الزلازل بمقياس 12 درجة، وهذا ما يقوم به بالفعل ممتلكي السيارات النادرة حالياً طبقاً لتقرير من بلومبرج.. كما يقوم هؤلاء الأثرياء بالاستثمار بشكل فعال لبناء هذه المخازن الخاصة.

مثال على ذلك هو مات فاراه، أحد هواة تجميع السيارات الباهظة، يقوم حالياً ببناء مرآب ضخم بمساحة 1282 متر مربع في غرب لوس أنجلوس لاحتواء 140 سيارة، ليسوا جميعاً مملوكين له، إذا ينوي تأجير مواقف الركن بـ 1000 دولار (3750 ريال) شهرياً بالمتوسط لهؤلاء المهتمين في حماية كاملة من الكوارث الطبيعية المتكررة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقد سجل 85 عميل بالفعل لحجز أماكن مسبقة لهم قبل الانتهاء من البناء الذي يكلف 10 مليون دولار (37.5 مليون ريال).

ليس الجميع غنياً لدرجة امتلاك مرآب كبير خاص في منازلهم لسياراتهم الثمينة، وقد رآها مات فاراه فرصة عمل ذهبية ينوي التوسع فيها، خاصة لهؤلاء المهتمين بشراء السيارات النادرة على سبيل الحفاظ عليها مؤقتاً ثم بيعها بسعر أعلى في السوق المستعمل الباهظ عادة لهذه النوعيات من الموديلات الحصرية.