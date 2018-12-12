تعرف على سيارة “نيسان” المشاركة في بطولة فورمولا E

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – كشفت نيسان خلال معرض جنيف للسيارات، عن تصميم سيارتها المشاركة في الموسم الخامس من بطولة سباق السيارات الكهربائية ‘فورمولا E’، الذي سينطلق في ديسمبر/ كانون الأول 2018. وقد صمَّمت السيارة الجديدة من قبل فريق نيسان للتصميم العالمي، باليابان.

وقد أعلنت نيسان خلال معرض طوكيو للسيارات العام الماضي عن نواياها للمشاركة للمرة الأولى في الموسم الخامس من بطولة سباق السيارات الكهربائية، فورمولا E والذي سينطلق في نهاية السنة الجارية. وتعتبر نيسان الشركة الرائدة عالمياً في صناعة السيارات ذات الانبعاثات الخالية من الانبعاثات الكربونية وأول شركة سيارات يابانبة تشارك في هذا النوع من السباقات.

وكشفت نيسان النقاب عن نظام ألوانها الخاص بالموسم الخامس من سباقات فورمولا E، والذي يتميز بديناميكية هوائية مدهشة ومثيرة ومجموعة جديدة تمامًا من البطارية وتوليد الطاقة.

وقال ألفونسو ألبيسا، نائب الرئيس الأول للتصميم العالمي لدى شركة نيسان موتورز المحدودة: “في البداية، تمحور تصوّر أعضاء فريق التصميم لسيارة نيسان المشاركة في الموسم الخامس من بطولة سباق السيارات الكهربائية ‘فورمولا E’، حول إبراز السرعة الفائقة التي تتمتع بها السيارة الكهربائية بفضل تصميمها.”

ويذكر أن التصميم الجديد يوفر المزيد من الطاقة ونطاقًا أكبر للسيارة، وهو يلغي الحاجة لتبديل المركبات في منتصف السباق مثلما كان يحدث في المواسم الأربعة الأولى من البطولة، مع الإشارة إلى أنّ سيارة “نيسان ليف” سجَّلت أكثر من أربعة مليارات كيلومتر من القيادة منعدمة الانبعاثات في جميع أنحاء العالم. واليوم، تتطلَّع الشركة إلى نقل قدراتها في مجال السيارات الكهربائية إلى حلبة السباقات.

وبما أن فورمولا E كانت تفتقر لأيّ تمثيل من الصانع الياباني، تعمل نيسان مع شريكها الفرنسي ‘رينو’ للاستفادة من خبراتها وابتكاراتها وذلك تماشياً مع رؤية تحالف “رينو-نيسان-ميتسوبيشي” بالتركيز على التعاون وتحقيق أقصى قدر من التآزر والعمل المشترك لتعزيز القدرة التنافسية في البطولة.

وستنطلق بطولة سباقات فورمولا E في موسمها الخامس لتزور مجموعة من المدن الكبرى في أنحاء العالم، بما في ذلك الرياض وهونغ كونغ وبرلين وروما وزيوريخ ونيويورك. ومن المُقرَّر أن تنافس السيارة الجديدة السيارات الأوروبية في أول ظهور لها.

وسيتمُّ الإعلان عن المزيد من التفاصيل عن سائقي نيسان وغيرهم من الشركاء التقنيين وشركاء التسويق، في مشاركة السيارة الأولى في سباقات “فورمولا E” في وقت لاحق من هذا العام.

جدير بالذكر أن نيسان هي أحد أكثر المصنّعين مبيعًا للسيارات الكهربائيّة في العالم إذ انها الخيار المثالي للتحالف الفرنسي-الياباني للحفاظ على تواجدها في فورمولا E، وأيضا مكسبًا كبيرًا للبطولة.