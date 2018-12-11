3 أشياء في سيارتك تتأثر بالطقس البارد

كتب: باسل الحلواني

مع دخول فصل الشتاء، تتأثر العديد من أجزاء السيارة ببرودة الجو، وهو مايستلزم على قائدي السيارات إجراء الصيانة الدورية الخاصة بهذه الأجزاء، لتجنب التعرض لأعطال مفاجئة.

"سيارات الوفد" تقدم في السطور التالية، 3 عناصر يجب الاهتمام بها في الطقس البارد.

البطارية:

تتأثر بطارية السيارة ببرودة الجو بشكل كبير، لذلك يجب فحصها بشكل مستمر، سواء كانت بطارية السيارة عادية أوجافة.

فالبطارية العادية يتم فحص السوائل الخاصة بها، والتأكد من عدم نقصها، أما البطارية الجافة فيمكن فحصها من خلال العدسة الموجودة أعلى البطارية، فإذا كانت البطارية مشحونة سوف تظهر العدسة باللون الأخضر، أما إذا كانت بحالة غير جيدة فستظهر العدسة باللون الأسود.

السوائل:

تتنوع السوائل المستخدمة في السيارة، مابين زيت المحرك، وزيت الفرامل، وزيت الباور، والفريون،

وجميعها تتأثر ببرودة الجو.

لذلك يجب على قائد المركبة ترك المحرك لدقائق بسيطة بعد التشغيل قبل التحرك بالسيارة، حتى تعود السوائل لطبيعتها، كما ينصح بعدم ترك السيارة بدون تشغيل أكثر من 3 أيام، حتى لاتتجمد هذه السوائل، وتتعرض السيارة لأعطال.

الإطارات:

يتأثر الهواء الموجود داخل الإطارات سلباً بالطقس البارد، حيث يفقد جزءاً كبيراً كلما انخفضت درجة حرارة الجو، لذلك يجب على قائد السيارة فحص ضغط الهواء الموجود داخل الإطارات بشكل مستمر، لضمان حماية الإطارات من التشقق.