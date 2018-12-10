كيف توفر في استهلاك الوقود على الطرق السريعة بنسبة 33% وفق كفاءة؟

الخليج ٣٦٥ نت – ناشد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” قائدي المركبات، بتجنب القيادة المتهورة كالسرعة المفرطة والتسارع والكبح المفاجئَيْن؛ لأنها تؤدي إلى الإسراف في استهلاك الوقود.

وأشار البرنامج إلى أنه في كل مرة يضغط قائد المركبة على “بدالة” الوقود بإفراط، فإن المحرك يستهلك كمية كبيرة من الوقود لتوفير السرعة المطلوبة، كما يمكن لسائق المركبة القيادة بشكل متزن والوصول إلى المكان المرغوب فيه بزمن يقارب زمن السائق الذي يقود بتسارع وتباطؤ متكررين دون هدر الوقود، بالنزول إلى 120 كم/ساعة بعد 140 كم/ساعة وهذا يقلل استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 15%.

كما أشار البرنامج إلى أن القيادة المتزنة يمكن أن توفر ما يقارب 33% من استهلاك الوقود على الطرق السريعة، و5% داخل المدن، كما أنها أكثر أمانًا للسائق والركاب ومرتادي الطريق.

كما نشر البرنامج كيفية التوفير في استهلاك السيارة، وهي كالتالي: