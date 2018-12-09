كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكودا تكشف عن سيارتها "سكالا" الجديدة كليا كموديل لعام 2019 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد سلسلة من الدعاية التشويقية، كشفت سكودا مؤخرا عن سيارتها سكالا الجديدة كليا، وهي سيارة تأمل أن تنافس الشركة من خلالها سيارة أودي A3 Sportback، وستقدمها كموديل لعام 2019 القادم.

وتم تصميم هذه السيارة على قاعدة عجلات طولها 2.64 متر، ويبلغ طول السيارة 4.36 متر، وعرضها 1.79 متر، وارتفاعها 1.47 متر، وساعدت هذه الأبعاد على أن تتمتع السيارة من الداخل بمساحة تعادل تقريبا نفس المساحة الداخلية التي تتمتع بها سيارة سكودا أوكتافيا، كما أن السيارة تتمتع بمساحة تخزين بالصندوق الخلفي تعادل 467 لتر، و1410 لتر مع طي صف المقاعد الخلفية.

وتتمتع هذه السيارة الجديدة بمصابيح LED أمامية كمكون أساسي، وزجاج أمامي قابل للتسخين وعجلة قيادة مكيفة، وإضاءة داخلية قابلة للتعديل، وشاشة عرض للخرائط وتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بمقاس 9.2 بوصة، وشاشة أخرى رقمية بمقاس 10.25 بوصة بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.

وبالنسبة للمحركات فتقدم مع هذه السيارة سكودا 5 فئات مختلفة 3 بنزين ومحرك ديزل ومحرك غاز طبيعي، وتبدأ محركات البنزين بمحرك 3 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1000 سي سي، وتقدمه الشركة بقوتين 94 و 113 حصان، أما الفئة الثالثة فهي لمحرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 148 حصان.

أما محرك الديزل بهذا الموديل فهو مكون من 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 113 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، كذلك تقدم الشركة محرك غاز طبيعي مع هذا الموديل، وهو بسعة 1000 سي سي وبقوة 98 حصان.