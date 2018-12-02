“بالصور” تويوتا لاندكروزر تحصل على تعديل بريطاني يزيد شراستها

الخليج ٣٦٥ نت – قامت شركة Kahn Design البريطانية للتعديلات مؤخراً بالإعلان عن نسختها الخاصة من تويوتا لاندكروزر المستندة على موديل J200 المحدث حاملة لاسم خان HRS سبورت، فدعونا نتعرف على أبرز ما جاءت به.

تتكون تعديلات الهيكل الهجومية من 5 قطع قياسية، وهو ما يبدأ مع المصد الأمامي ذو التصميم المعقد والشبك الوسطي، مصابيح LED النهارية، فتحات التهوية بغطاء المحرك، المصد الخلفي الجديد وأنابيب عادم خلفية مزدوجة بألياف الكربون مع عجلات مصقولة اختيارية.

تأتي حزمة التحديثات للتصميم الخارجي فقط، دون أي تحديثات ميكانيكية، كي يظل محرك V8 تنفس طبيعي سعة 4.6 لتر كما هو بقوة 304 حصان و439 نيوتن.متر من عزم الدوران مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ونظام دفع رباعي.

لدى لاندكروزر حزمة Toyota Safety Sense P من تويوتا لتقنيات الأمان بشكل قياسي، وهو ما يتضمن تحذير ما قبل الاصطدام مع استشعار المشاة، مثبت السرعة بالرادار مع التحكم بالمكابح، مراقبة بانورامية لمختلف الأسطح والتضاريس، تنبيه الخروج عن المسار ومصابيح أمامية أوتوماتيكية.

هذا ويوجد أيضاً نظام رؤية أسفل السيارة وشاشة رؤية أمامية قابلة للف، مع وجود مراقب للبقعة العمياء، مراقب للمرور الخلفي، ونظام مراقبة لضغط الإطارات.