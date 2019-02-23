جاستين بيبر يتخطى أزمته النفسية – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: التقطت عدسات الباباراتزي صورًا جديدة للنجم العالمي جاستين بيبر في أحدث ظهور له بأحد المراكز التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر جاستين بيبر في الصور بمعنويات مرتفعة، بعد أن تخطى الأزمة النفسية التي كان يعاني منها مؤخرًا، والإكتئات الذي كان يسيطر عليه في الأيام الماضية.

الجدير ذكره أن سيلينا جوميز، حبيبة بيبر السابقة عانت منذ فترة من الاكتئاب وأصيبت بانهيار عصبي حاد دخلت على إثره إلى مركز للعلاج النفسي في شهر أكتوبر الماضي وتعافت بعد أشهر قليلة.