المغني آر كيلي يسلم نفسه للسلطات بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سلّم المغني الأمريكي آر كيلي المتهم باعتداءات جنسية متعددة منذ عقود نفسه للسلطات مساء الجمعة بعد توجيه القضاء 10 تهم رئيسية إليه باستغلال جنسي في ظروف مشددة للعقوبة، مع 3 من ضحاياه الـ4 المفترضات قاصرات.

وسرعان ما ندد محاميه بحملة الافتراءات هذه، متهما النساء بالسعي إلى "استغلال" شهرة موكله.



ووصل المغني البالغ من العمر 52 عاماً، الذي صدرت مذكرة توقيف في حقه إلى مركز الشرطة في شيكاغو مساء الجمعة. ومن المفترض أن يمثل أمام قاضٍ بعد ظهر السبت، بحسب ما غرّد أنتوني جولييلمي الناطق باسم شرطة إيلينوي.

وفي فترة سابقة من اليوم، كانت كيمبرلي فوكس المدعية العامة في منطقة كوك التي تشمل مدينة شيكاغو حيث يقيم الفنان، استعرضت خلال مؤتمر صحفي التهم الرئيسية الموجهة إلى روبرت سيلفتسر كيلي المعروف باسمه الفني آر كيلي.

وكل تهمة من التهم الـ10 المنسوبة إليه بالاعتداء الجنسي في ظروف مشددة للعقوبة قد تعرضه للسجن 3 إلى 7 سنوات.

وبحسب المدعية العامة، تعود هذه الجرائم المزعومة للفترة الممتدة من 1998 إلى 2010، وقد وقعت ضحيتها 4 شابات، من بينهن 3 دون الـ17 من العمر.

وأفادت مسؤولة في محكمة منطقة كوك في ولاية إيلينوي بأن أعمار تلك الفتيات كانت تتراوح بين 13 و16 سنة وقت وقوع الأفعال المزعومة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يمثل المغني أمام القضاء في الثامن من مارس/آذار.

ووجّه إلى آر كيلي الاتهام في عام 2002 بتصوير أفعال جنسية مع فتاة في الـ14 من العمر، لكن تمت تبرئته في نهاية المطاف سنة 2008.

واقترن المغني الذي سطع نجمه في التسعينيات بالمغنية الشابة آليا عندما كانت في الـ15 من العمر سنة 1995، لكن والديها أبطلا الزواج.