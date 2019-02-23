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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أمضت دوقة ساسيكس ميغان ماركل بعض الوقت بعيداً عن زوجها بينما كانت تحتفل بـ"بيبي شاور" جنينها مع صديقاتها المقربات في نيويورك، لكنها برهنت بحملها لحقيبةٍ تحمل الحرف "H" أن الأمير هاري موجود بأفكارها.
ففي الصور التي التقطت لميغان أثناء مغادرتها فندق "ذا مارك"، من أجل العودة إلى المملكة المتحدة، يمكن رؤية حرف "H" الذهبي بوضوح، على حقيبتها المصنوعة من الجلد من طراز "ويكندر"، والتي يبلغُ ثمنها 395 دولارا أمريكيا.
وليس بالغريب أن يظهر أي حرفٍ أو علامةٍ على الحقيبة، حيثُ تقدم العلامة التجارية "ويكندر" خدمة إضافة علاماتٍ خاصة بزبائنها وفق رغبتهم على جميع ملحقاتها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تطبع فيها ميغان حرف "H" على ملحقاتها لتعلن حبها للأمير هاري، ففي أبريل 2017، شوهدت في تورنتو وهي ترتدي خاتمًا من الذهب نُقش عليه حرف "H".
وعلى نحو لافت للنظر، جرى تصويرها وهي ترتدي قلادة "H" و"M" من شركة "The Right Hand Gal" للمجوهرات في ديسمبر 2016، لحظة الكشف عن علاقة الزوجين من قِبل الصحافة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميغان ماركل تُسخّر حقيبة سفرها في حُب الأمير هاري.. فماذا فعلت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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