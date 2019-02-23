القاهرة - لايف استايل
قالت الفنانة هيدى كرم إنها تخشى سباق السيارات بشكل كبير، رغم أنها تقود منذ سنوات كثيرة.
وأضافت هيدى كرم، خلال لقاء لها ببرنامج "ON set" الذى تقدمه الإعلامية شيرين حمدى عبر قناة ON E، أنها لا تفضل الدخول فى أى لعبة تنافسية على الإطلاق منذ الصغر، وهذا الأمر من ضمن الأسباب التى جعلها تنهى لعبة التنس فى حياتها، لشعورها بالتوتر الذى لا تحبه أبدا.
وأوضحت هيدى كرم أنها تعترف أن الرجال يقودون السيارات أفضل كثيرا من النساء، لأن السيدات "تسرحن" أثناء القيادة أو تضعن "روج" وغيرها من هذا القبيل، ما يسبب لها مشكلات على الطرق، وتابعت: "كبيرنا نرقص لكن نسوق ونفكر ونركز.. لأ".
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كانت هذه تفاصيل خبر هيدى كرم تؤكد "الرجالة بيسوقوا عربيات أحسن مننا واحنا كبيرنا نرقص" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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