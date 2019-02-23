بالصور- المرض لم يمنع نجمة ستار اكاديمي من الاحتفال بعيدها

احتفلت نجمة ستار اكاديمي بموسمه الاول بهاء الكافي بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية بسيطة، حيث اطفأت “الكافي” شمعة عيد ميلادها بوجود زوجها وولديها.

ونشرت بهاء مجموعة من الصور، وكتبت: “لأني لا أؤمن أن مواقع التواصل الاجتماعي هي مكان للتباهي وعرض أثمن الثياب وأقيم الهدايا الماديّة، لأني لا أؤمن أني كفنانة أو شخصيّة عامة يجب أن أظهر فقط بريقي المبهرج ،لأني أؤمن أن الّذين يحبونني بصدق هم من أحبّوا بساطتي وذاتي! هكذا كان عيد ميلادي اليوم مريضة لابسة بيجامه، مش قادرة أحط مكياج ، ولا أسرح شعري!!! يأتي زوجي الى البيت مع بلونات وكيك أشعر أني سعيدة جدا ومرتاحة جداً، هديتي الأغلى هي وجود عائلتي بصحة الي جانبي”.

وتابعت: “عائلتي الأخرى هي أنتم! لكم منّي كل الشكر و المحبة! شكرا على معايدتكم و رسائلكم الجميلة اللتي صنعت يومي! أعتذر لأني لم أستطع الاجابة على كل الرسائل. لكن هذا البوست اهداء لكل المتابعين والمحبّين الاوفياءشكرا أحبكم”.

نذكر ان بهاء الكافي تزوجت من شاب من خارج الوسط الفني عام 2012 في لبنان في حفل بسيط اقتصر على الاهل وبعض الاصدقاء المقربين. ورُزقا بولدين.