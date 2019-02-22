بالصور.. حسين الجسمي يُطرب جمهور "فبراير الكويت" في حفل استثنائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ليلة استثنائية مميزة، وتفاعل كبير وتواصل دون توقف شهدته السهرة الغنائية التي أحياها الفنان الإماراتي حسين الجسمي في مهرجان "فبراير الكويت 2019" بينه وبين الجمهور الحاضر في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي من جهة، وعبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي من جهة أخرى.

وأحيا حسين الجسمي سهرة غنائية متنوعة الألوان الموسيقية بامتياز، وشهدت العديد من المفاجآت التي أضافها الجسمي برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

وأطرب الجسمي جمهور الأمسية الغنائية التي كانت من تنظيم شركة روتانا، ونوع أغانيه التي أعدها واختارها برفقة الجمهور من بين روائعه الغنائية الحديثة والقديمة، ليخصص لجمهور الكويت أغنية جديدة يقدمها لأول مرة تحت عنوان "أحزان مرت" من ألحان الموسيقار الدكتور "طلال" وكلمات بدر بن عبدالمحسن، حيث قال قبل غنائها مخاطباً الجمهور: "سعيد اليوم أن أقدم لكم ولأول مرة أغنية جديدة من كلمات أخي وصديقي الأمير بدر بن عبدالمحسن، ومن ألحان شخص عزيز عليّ، نفتخر به بالسعودية والإمارات والوطن العربي الموسيقار الدكتور طلال، أتمنى أن تعجبكم".

وعلى آلة البيانو التي ترافقه في جميع حفلاته، استأذن الجسمي الجمهور، حيث قدم عزفا منفردا لأغنية "أنا لها شمس" وأغنيته الشهيرة "فقدتك" مشعلاً حماس الجمهور بأدائه، رغم أن الأغنيتين من الأغاني الكلاسيكية الهادئة، ليبحر بعدها بالعديد من الروائع الغنائية التي حملت وشهدت الكثير من الآهات والفرح والتناغم مع صوت الجمهور المتفاعل الراقي.

وخص حسين الجسمي خلال الحفل إهداءً خاصاً إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وقدم أغنية "مجد العرب" وقال في مقدمتها: "مجد العرب بمحمد العزم معقود.. وأفعال بوخالد على روس الأشهاد".





وإهداءً للكويت وشعبها؛ قدم الجسمي أغنية "أنا كويتي" من كلمات علي الفضلي وألحانه نفسه، رافعاً ومُقبلاً علم دولة الكويت حباً وفخراً، وسط تفاعل وغناء الجمهور الكويتي، الذي قال في حقهم كلمة خاصة في مقدمة كتاب خاص تم إصداره وتوزيعه للجمهور بمناسبة هذا الحفل، قال فيها: "أهل الكويت، ومحبة أهل الكويت، والكويت، البدايات والنجاحات، عناوين متعددة أضعها عندما أبدأ دائماً الحديث عن مشواري الفنّي والثقافي في الكويت، التي بها وقفت لأول مرة بعد احترافي الغناء على مسرح جماهيري في مهرجان هلا فبراير، لتشكّل المنصّة الأولى جماهيرياً وإعلامياً وثقافياً، بإذن الله سأبقى أفتخر بها وستبقى الدافع المحفّز لاستمرار النجاح"، مختتماً حفله بشكر جميع الحضور والحاضرين أمام الشاشات، والتنظيم الرائع بمتابعة وإشراف سالم الهندي رئيس مجلس إدارة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وإدارة مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، اللذين قدما الدعم التام لإنجاح هذا الحفل، الذي شاركت به الفنانة المتألقة والراقية أنغام.