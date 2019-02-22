أحمد زاهر يُؤكِّد أن شخصيته في فيلم "زنزانة 7" مفاجأة

كشف الفنان أحمد زاهر عن سعادته بانتهائه مِن تصوير نصف مَشاهده في فيلم "زنزانة 7".

وأضاف أحمد زاهر، خلال تصريح خاص له إلى "لايف ستايل"، أنّ دوره في العمل سيكون مفاجأة إذ يجسّد شخصية رجل يدعى "حربي" سيكون بينه وبين "منصور" الذي يقوم بدوره الفنان نضال الشافعي صراع، وتفاصيل الشخصية ستكون مفاجأة، والقصة نفسها جديدة وتمنّى أن يحظى إعجاب المشاهدين عند عرضه.

فيلم "زنزانة 7" من تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة، وتشارك في بطولته مايا نصري ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك وأشرف عبدالعزيز ومنى منير.

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