شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه.. اعرف أكثر عن فيلم الكوميديا العائلى A Madea Family Funeral والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Lionsgate Movies تريلر جديد للفيلم الكوميدى العائلى A Madea Family Funeral، المقرر طرحه يوم 1 مارس فى دور العرض فى لولايات المتحدة الأمريكية.
فيلم A Madea Family Funeral من بطولة تايلر بيرى، كورتنى بوريل، باتريس جميل، كاسى ديفيز، سييرا بايتون، كج سميث، روما فلين، الفيلم من إخراج وتأليف تايلر بيرى.
ويدور الفيلم الكوميدى حول لم الشمل العائلى البهيج الذى يصبح كابوساً مروّعاً مثل ماديا، وتسافر العائلة إلى غابات جورجيا، حيث يجدون أنفسهم يخططون بشكل غير متوقع لإقامة جنازة قد تكشف عن أسرار عائلية سيئة.
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