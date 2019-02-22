شاهد.. مي حريري في وصلة رقص مثيرة في دبي!

كتب امير فتحي في الجمعة 22 فبراير 2019 05:27 صباحاً -

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثير للجدل للفنانة اللبنانية مي حريري أثناء إحيائها إحدى الحفلات في دبي. فقد ظهرت وهي تغني على المسرح وترقص على أغنية للفنان الراحل ملحم بركات بطريقة أحدثت ضجة كبيرة في أوساط المتابعين. وشدّدت تعليقات هؤلاء على ملابسها الجلدية الضيقة والكاشفة. وركّزت على قيامها برفع الجزء الأعلى منها أمام الجميع بعدما انزلق مرات عدة. وتعرضت الفنانة على إثر ذلك لموجة واسعة من الانتقادات التي وصلت إلى حدود الشتيمة.

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