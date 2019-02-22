ملامح التقدم في السن تظهر على محسنة توفيق في تكريمها بمهرجان أسوان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كرمت إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته الثالثة، الفنانة الكبيرة محسنة توفيق، وذلك بعد اختيارها ضيفة شرف المهرجان لهذا العام هي والفنانة منة شلبي.

محسنة توفيق، قالت في كلمتها خلال تكريمها: «هذا التكريم هو اعتراف بفضل الناس علي ولولا استقبالهم لم تكن موجودة اليوم»، مؤكدة أن ناس مصر الحقيقيين هم من علموها كل شئ.

وأضافت: «قدمت في حياتي من أحسست به وما استفزني وأغضبني من خلال انتمائي للطلبة والعمال منذ صغري، حيث جاءت ثورة ٢٠١١ فشاركت فيها، لذلك أنا مدينة لشعب مصر بوقوفي هنا».

ويعد ظهور محسنة توفيق، في المهرجان نادرًا لها وبدت عليها ملامح التقدم في العمر بشكل كبير، وحرص عدد من الحضور على مساندتها على المسرح، كما حرصت الفنانة منة شلبي على استقبالها على السجادة الحمراء، ودار بينهما حديث طريف.

يذكر أن محسنة توفيق، تبلغ من العمر 79 عامًا، وهي شقيقة الإعلامية الكبيرة فضيلة، والشهيرة ببرنامج أبلة فضيلة، ومن أشهر أعمالها «ليالي الحلمية».

كما تميزت بدور «بهية» في فيلم «العصفور»، من إخراج يوسف شاهين، وأصبحت «بهية» رمزا للوطنية ورمزا لمصر.