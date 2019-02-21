شاهدوا كيف كان باسم مغنية قبل 13 عاماً !!

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كتب امير فتحي في الخميس 21 فبراير 2019 11:27 صباحاً -
إستعاد الممثل باسم مغنية ذكرياته في مسلسل “طالبين القرب”، والذي شارك في بطولته قبل 13 عاماً.
ونشر مغنية عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لمشهد له في المسلسل مع الممثلة فيفيان أنطونيوس، وهما يرتديان ملابس الصليب الأحمر يجلسان على الأرض.
وعلّق مغنية على الفيديو، قائلاً: “أنا وفيفيان انطونيوس بطالبين القرب 1996”.
يُذكر أن مغنية يشارك في مسلسل “أسود”، من بطولة داليدا خليل، فيفيان أنطونيوس، ورد الخال، وفاء طربيه، وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج سمير حبشي، ومن كتابة كلوديا مرشليان.
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