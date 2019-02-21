كتب امير فتحي في الخميس 21 فبراير 2019 05:27 صباحاً -
نشرت النجمة اللبنانية إليسا صورة لها عبر حسابها انستقرام لطمأنة جمهورها على صحتها بعد العملية الجراحية الاخيرة التي اجرتها في بلجيكا.
ووجهت اليسا التحية الى متابعيها قائلة: “صباح الخير من بروكسل”، ورغم ظهورها بكامل أناقتها في الصورة إلا انها أخفت يدها المصابة خلف ظهرها بعد إجراءها العملية الجراحية بها هناك والتي تعالج بها تورم يدها من آثار علاج السرطان العام الماضي.
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A post shared by Elissa (@elissazkh) on Feb 19, 2019 at 11:56pm PST
وكانت إليسا قد أثارت القلق في اليومين الاخيرين بسبب عدم نشر صور لها من بروكسل وطالبها جمهورها بالظهور في فيديو أو صورة للاطمئنان على صحتها بعد العملية الجراحية، رغم تعليقها على تويتر بانها بخير وتشتاق إلى جمهورها فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر اليسا تنشر اول صورة بعد عمليتها الجراحية في بروكسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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