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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان أمير طعيمة، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة وجه بها رسالة لشركة "روتانا".
كتب طعيمة: "أرجو من شركة روتانا إضافة اسم مهندس الصوت على فيديوهات يوتيوب، ده جزء لا يتجزأ من الأغنية، ولابد من حفظ حقه الأدبي و أيضًا أسماء العازفين، ولو في خانة description، وخاصة أن انتشار الأغاني على يوتيوب يفوق بمراحل مبيعات السي دي الفيزيكال".
يُذكر أن الفنانة أنغام طرحت منذ ساعات ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا"، الذي تعاونت فيه مع الشاعر أمير طعيمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرح ألبوم أنغام.. أمير طعيمة يطالب بحق مهندسي الصوت والعازفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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