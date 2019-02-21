كيف احتفل كيفانش تاتليتوغ بذكرى زواجه الثالثة؟ – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــــرد: نشر الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ المشهور باسم مهند في العالم العربي، صورة رومانسية جمعته بزوجته باشاك ديزير.

وفي التفاصيل، فقد احتفل الثنائي بعيد زواجه الثالث الذي يُصادف في 19 شباط أي يوم أمس.

نُشير إلى أنّ الصورة التي نشرها كيفانش تاتليتوغ التقطت لهما في يوم زفافهما منذ 3 سنوات داخل السفارة التركية في باريس.