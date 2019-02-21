اتهمت بالترويج للمثلية ووالدتها رفضت زواجها من مسيحي.. معلومات عن أمل حجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

بدأت المطربة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي حياتها كعارضة أزياء، ثم شاركت في برنامج كأس النجوم 1998، لكنها لم تحقق أي شهرة.

وتحتفل أمل اليوم بعيد ميلادها الـ42، ويستعرض الخليج 365 أبرز المعلومات والحكايات في مشوار النجمة اللبنانية الشهيرة.

لكن 2001 كان بداية انطلاقتها الفنية من خلال ألبوم "آخر غرام"، لكن الانطلاقة الحقيقية كانت من خلال ألبوم "زمان" في العام التالي مباشرة، الذي ضم عدة أغانٍ حققت نجاحا كبيرًا مثل "ادعيلي" و"رومانسية" و"زمان"، وصورت 3 فيديو كليب من الألبوم.

في عام 2004، ثبتت أمل حجازي نفسها كواحدة من مطربات لبنان اللامعات من خلال ألبوم "بتدور علي قلبي" وحققت أغنية مستنى ايه نجاحا كبيرا وقتها.

واستمرت أمل حجازي في نجاجاتها وقدمت ألبومات بياع الورد 2006، وخالة يا خالة في 2007، وكيف القمر 2008، ويلك من الله 2010، ثم انفصلت عن شركة روتانا.

اتهمت بالترويج للمثلية الجنسية بسبب كليب "بياع الورد"، إذ ارتدت تي شيرت عليه اسم ماركة للمثليين فقط، ما اضطر صناع الكليب لحذفها اسم الماركة، ورفضت حجازي هذه الاتهامات وقتها: "مؤكدة أنها من عائلة محافظة، ولا تفعل ما يغضب الله".

في وسط هذا النجاح ارتبطت الفنانة أمل حجازي بـ"شربل ضومط"، لكن والدتها رفضت إتمام الزيجة بسبب اختلاف الديانة بينهما، وفي عام 2008 أعلنت زوجها من رجل الأعمال محمد البسام وأنجبت منه طلفين.

ولأن هذه السنوات كانت أيضا سنوات نجاح إليسا، نشب خلاف كبير بينهما إذ اتهمت أمل، إليسا بأنها استولت منها على إعلان لإحدى شركات المجوهرات بعدما كانت قد وقعت على العقد، وظل التراشق الإعلامي بينهما، في عدة برامج.

بعد ألبوم "ويلك من الله" بفترة اختفت الفنانة أمل حجازي عن الساحة الفنية، قبل أن تعود في عام 2014، ودخلت في العام نفسه في أزمات قضائية مع شركة روتانا بسبب عدم دفع مستحقاتها عام 2014، وفي 2017 حصلت تسوية بين الطرفين.

وفي عام 2016 طرحت فيديو كليب "كذبة كبيرة" من إخراج سعيد الماروق.

وفي فترة غيابها خرجت بعض الأخبار التي تؤكد تأديها للمساكنة قبل الزواج، لكنها نفت هذا مؤكدة أنها شائعة تمس بدينها وأنها قريبة جداً من الله وتصوم وتصلي".

حلت أمل حجازي تاسعة في قائمة الفنانين الأكثر ثراء، بواقع مبلغ 23 مليون دولار، على الرغم من ابتعادها عن الفن، وعدم إحيائها للحفلات، ويُذكر أن النجم العراقي كاظم الساهر هو الذي تلاها في تلك القائمة.

وفي 2017 أعلنت اعتزالها الفن بعد ارتدا الحجاب، وكتبت حجازي عبر صفحتها على فيس بوك: "وأخيرا يا رب استجبت لدعواتي يا ارحم الراحمين.. منذ سنوات وأنا داخلي يتألم بين الفن الذي كنت اعشقه ولم أكن امتهنه كمهنة بل كان هواية وبين الدين على الرغم من إنني كنت قريبة داخليا من الله عز وجل، ولكن بيني وبين نفسي كنت اعيش هذا الصراع وكنت اطلب من الله دائما الهداية الكاملة، إنني لا انتقص من مهنة الفن أو الفنانين فهناك طبعا الفن المحترم وفنانين محترمين كثر ولكني اتكلم عن ذاتي، إنني الآن اشعر إنني في عالم آخر وسعيدة كل السعادة به وسيكون لي بإذن الله اطلالات قريبة بشكل آخر اردت اليوم أن أعلن اعتزالي هذا النوع من الغناء وارتداء الحجاب شكرا لكل شخص كان يحب فني والذي يحبني حقا هو من يتمنى لي السعادة الداخلية، التي وصلت اليها الآن ليست كأي سعادة مررت بها من قبل، جعلني الله أنا وأنتم من أهل الجنة وهداني وهداكم جميعا لحب الخير وطريق النور كان هذا القرار في يوم عرفة الحمدلله على هذه النعمة ".

وبعد ذلك بدأت صفحتها على فيس بوك في نشر صور لها بالحجاب وبعض المعلومات الدينية، كما قدمت بعض الأناشيد الدينية مثل "ليبك اللهم ليبك"، أما آخر أعمالها وطرحت في بداية شهر فبراير الحالي هي "حجابك تاج".