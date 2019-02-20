بعد خروجها من غرفة العمليات.. إليسا تنعى ضحايا الإرهاب في مصر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على أن تنعى ضحايا الحادث الإرهابي الذين لقوا حتفهم في حادثي الدرب الأحمر، ومسجد الاستقامة بالجيزة.

إليسا، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «مؤسف جدا إنو يكون الإرهاب عم يقضي على شباب مصر الجدعان يللي عم يحمو أرضن، تحية لأرواح الشهدا وكل التقدير لشعب مصر بوج كل الإرهابيين».

وكانت إليسا، قد خضعت مؤخرًا لجراحة لإزالة تورم في يدها نتيجة إزالة الغدد الليمفاوية في إحدى العمليات التي خضعت لها خلال فترة العلاج من سرطان الثدي، وهذا ما أدى إلى احتباس المياه في جسمها.

إليسا، قد كشفت عن تفاصيل الجراحة خلال مؤتمر الصحة بدبي، مشيرة إلى أن هذه الجراحة ستكون الأخيرة في مشوار علاجها من سرطان الثدي.

الفنانة اللبناينة كشفت عن إصابتها بسرطان الثدي، بعد طرحها فيديو كليب أغنية “إلى كل اللي بيحبوني”، والذي رصدت فيه بداية معرفتها بإصابتها بالمرض، وتناولها للأدوية والعلاج النفسي وكذلك الحالة النفسية التي أصيبت بها في بداية الأمر.

كما أوضحت بعد ذلك أن إخفائها الأمر على جمهورها حتى لا يؤثر ذلك على شعبيتها، كما أنها أخفت الأمر على والدتها خوفًا عليها.