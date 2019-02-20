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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
حل هاشتاج "خميس كاكا"، الترند الثاني في موقع تويتر بعد تعادل ليفربول الإنجليزي مع نادي بايرن ميونخ الألماني، الثلاثاء، على ملعب الأنفليد.
"خميس كاكا" هي الشخصية التي قدمها الفنان أحمد فهمي في فيلم "الحرب العالمية الثانية" وكان لا يجيد لعب كرة القدم، لكنه مصمم أن يلعب الكرة مقصية إلا أنه يفشل في ذلك.
واستدعى المصريون شخصية "خميس كاكا" بعد فشل ساديو ماني في التسجيل بكرة مقصية أمام نادي بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.
يُذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي تعادل مع نادي بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا سلبيا دون أهداف في مباراة سيطر الريدز على مجرياتها، لكنه فشل في التسجيل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. لماذا تصدر "خميس كاكا" تويتر بعد تعادل ليفربول؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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