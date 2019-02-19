فيفيان مراد تغني لأول مرة في العراق وتتألق بحفلين

أحيت النجمة فيفيان مراد حفلاً ضخماً بمناسبة عيد العشاق في القاعة الملكية في نادي الصيد بغداد بمرافقة فرقتها الموسيقية اللبنانية وأخرى عراقية.

الحفل حضره العديد من العوائل والشخصيات المرموقة حيث تعذّر الحصول على صور قريبة حفاظآ على خصوصية الحضور.

غنت فيفيان ميدلي من أغنياتها حيث كان التفاعل رائع مع أغنيتي “أيام” و”غل بقلبي غل”.

كما وغنت كعادتها اللون العراقي فأبدعت به و تألقت بأجواء أقل ما يقال عنها رائعة لم يقل الحضور فيها عن ٨٠٠ شخصاً لتنتقل بعدها فيفيان إلى الصالة الثانية: صالة بغداد التي فتحت شباك تذاكرها قبل ٦ أيام من الحفل نظرآ لاكتمال العدد في الصالة الأولى والإقبال الشديد لحضور فيفيان في عيد العشاق.