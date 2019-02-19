مصادر "الفن" تؤكد زواج أنغام قبل اسابيع والإعلان بعد إطلاق البومها الجديد

ميرنا وليد - بيروت - شهدت الساعات الماضية انتشار أخبار عديدة تحدثت عن زواج الفنانة ​أنغام​ من الموزع الموسيقى ​أحمد ابراهيم​، ولم يخرج أي من الثنائي للتأكيد او نفي هذا الانباء إلا أن موقع "الفن" تواصل مع مصادر مقربة من أنغام وأكد صحة هذه الأخبار وأنهما تزوجا بالفعل منذ فترة قليلة ولم يعلنا الخبر.

وبحسب المصدر نفسه تزوج الثنائي قبل عدة أسابيع وسافرا بعدها الى الاراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، ثم انتقلا بعدها الى العاصمة الفرنسية باريس للاحتفال بالزواج، وقررا تأجيل الاعلان عن الخبر بعد اطلاق البوم أنغام الجديد "حالة خاصة جداً" فى الاسواق بعد غد الخميس والذي يتعاون فيه أحمد أبراهيم مع انغام خلال 6 أغاني كاملة من الألبوم كما أنه المشرف العام على تسجيل الاغاني بالكامل.

ومن المقرر أن تشهد الايام المقبلة اعلان الموزع أحمد إبراهيم انفصاله عن زوجته الاولى، قبل الاعلان عن زواجه من أنغام بشكل رسمي ليكون الاحتفال بالزواج وطرح الالبوم أيضاً خلال احياء حفل في الكويت بعد غد الخميس.