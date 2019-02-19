خاص الفن- هند البحرينية تصور كليباً جديداً في لبنان

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أن الفنانة ​هند البحرينية​ تصور كليباً جديداً لأغنية خليجية جديدة في لبنان تحديدا في منطقة فاريا على الثلج حيث تستغل طقس لبنان الجميل اليوم لتصوير أحدث أعمالها الفنية ويستمر لمدة يوم كامل.

وتتعاون هند في هذا الكليب مع مخرج بحريني.

وكانت قد نشرت ​هند الاعلان الدعائي لأغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "​موت ويعني​"،

وعلقت هند على إعلان الأغنية قائلة: "انتظروا جديدي (موت ويعني) .. كلمات مزيد، ألحان الأنين، توزيع أحمد الصانع، مكساج جاسم محمد، تركيب الصوت سيروز ستوديو".