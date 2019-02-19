ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية تيم حسن وسيرين عبد النور يحتفلان بهذه المناسبة.. شاهدوا الأجواء بكواليس "الهيبة" – بالفيديو صدور قرار جديد في دعوى أحمد عز ضد زينة بشأن مصاريف توأميهما https://www.elfann.com/news/show/1235140 ممثلة شهيرة تثير الجدل بسبب إنتفاخ وجهها فهل تعاني من مرض؟‎ بالصورة- مايا دياب تتحوّل إلى هندية في المكسيك خاص "الفن"- هل تعود سلاف فواخرجي ونسرين طافش وجيني إسبر إلى "بقعة ضوء"؟ ممثلة مصرية معتزلة تنفي زواجها من طليقها الثالث مجدداً- بالصور وفاة المصمم العالمي كارل لاغرفيلد المزيد المزيد

كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": قرار جديد في دعوى أحمد عز ضد زينة.. وتيم حسن يفاجئ سيرين عبد النورغوين ستيفاني إرتبطت... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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