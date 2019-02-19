مايا رعيدي تلتقي كلودين عون روكز: الهدف واحد

Feb 19, 2019 عقد اجتماع بين ملكة جمال لبنان مايا رعيدي وبين السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في مقر الهيئة. اللقاء لأجل أن تتوج الملكة سنتها بنشاطاتٍ ومشاريع تهدف إلى المساهمة في إنصاف المرأة اللبنانية وحمايتها على الأصعدة كافة. ونشرت “رعيدي” صورة من أجواء اللقاء على حسابها على انستغرام، وكتبت: “الهدف واحد: إنصاف وحماية المرأة بلبنان. تشرفت بلقاء السيدة كلودين عون روكز بمقر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية”.







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