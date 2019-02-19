نادين لبكي: أشعر بمسؤولية تجاه أطفال الشوارع

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أشارت المخرجة اللبنانية نادين لبكي إلى أن فكرة فيلمها "كفرناحوم" وُلدت الساعة الواحدة فجراً، حين وقعت عينها على طفلٍ نعِس يجلس في الشارع مستنداً لحجر باطون، ويعجز عن النوم! وهو المشهد الذي حمّلها مسؤولية تجاه هؤلاء الأطفال، ودفعها لأن تكون صوتهم في الحياة، بعد أن شعرت في قرارة نفسها أنها لو صمتت عن هذا المشهد المؤثر ستكون متواطئة في الجريمة بحقهم، لكونهم مهددين بخطرٍ دائم.

وجاء تصريح "لبكي" لصحيفة "الغارديان البريطانية"، حيث لفتت إلى أن "كفرناحوم يحكي واقع أطفال الشوارع في لبنان خاصة مع ازدياد عدد المشردين بفعل وجود اللاجئين". علماً أن عرضه سينطلق في المملكة المتحدة انطلاقاً من 22 فبراير الجاري، قبيل حفل الأوسكار المقرر عشية يوم الأحد 24.

وإذ لفتت إلى أن فريق الفيلم وجد بطل العمل الطفل اللاجئ السوري "زين" في الشارع، شرحت أن فكرة مقاضاته لوالديه جاءت من وحي أجوبة الأطفال على سؤالها "إن كانوا سعداء بحياتهم"؟ حيث رد أحدهم: "لا أعرف لماذا ولدت إذا كنت سأتعرض للضرب كل يوم، ولم يكن لدي أهل يحبونني، ويقبلوني قبل النوم"

وفيما تحدثت عن واقع الإنتاج السينمائي الصعب في لبنان، أشارت إلى أن زوجها المنتج الموسيقي خالد مزنر قد رهن منزلهما دون علمها لينتج هذا الفيلم الذي تم تصويره خلال 6 أشهر من دون تكاليف باهظة. حيث صُوِّرَت معظم المشاهد في الشوارع من دون إحداث ضجة ملفتى بين الناس.". علماً أنها أكدت على أهمية دور السينما في إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع.



وكان ملفتاً رد "لبكي" على السؤال حول إمكانية ترك بلدها والانتقال للعيش في لوس أنجلوس، حيث قالت: "لا، أنا متأصلة جدًا، ومتمسكة بأرض بلادي". وأردفت: بالطبع تلقيت الكثير من العروض والنصوص، لكني أرغب في صناعة الأفلام التي تُحتسب في خانة التغيير الإجتماعي والانساني المثمر".

وأضافت: "صناعة الأفلام ذات الرسالة الهادفة عمل مرهق جداً. وأنا عندما انتهيت من كفرناحوم، شعرت بأنني تغيّرت جسدياً. لكنني أعمل بقناعتي بأننا يجب ألا ننتج أفلاماً ما لم تكن هادفة أو تحمل رسالة نريد إيصالها من أجل التأثير بالناس. وأنا لا أحبذ صناعة فيلم إلا في حال كان لدي ما أقوله من خلاله".

وختمت بموقفٍ ملفت قائلة: "السبب الوحيد الذي أريد أن أفوز لأجله هو الحصول على فرصة الكلام في 30 ثانية أمام العالم لأنقل رسالتي وأعبّر عن هدف الفيلم المهم بالنسبة لي. وأنا أعتقد أن صناعة الأفلام تساهم في النضال البناء تماماً كما يساهم النشاطون في كل مجال لإيصال رسائلهم. ولا شك أن السينما يمكن أن تؤثر على التغيير الاجتماعي.