أنغام تتزوج رسميًا من الموزّع أحمد إبراهيم.. وزوجته تُصاب بانهيار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علم موقع "فوشيا" أنّ الفنانة المصرية أنغام تزوّجت من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم رسميًا عن طريق مأذون شرعي، ولكن بشكل سرّي دون علم أحد.

وأفادت مصادر مؤكدةٌ لـ"فوشيا" أن الموزع المصري أحمد إبراهيم له زوجة أولى، حيث أصيبت بحالة انهيار فور علمها بزواجه من أنغام وتمّ نقلها إلى المستشفى.

وأوضحت المصادر أن أنغام تعاونت مع إبراهيم في أكثر من عمل فني، وأنها هي من قامت بإبلاغ زوجته بالخبر.

وكانت أنغام قد سبق وأن تزوجت سرًا من الفنان المصري أحمد عز، حيث أعلنت بنفسها عن الخبر بعد فترة كبيرة من الزواج والطلاق.

وأعلنت الفنانة المصرية أنغام عن موعد طرح ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" في يوم 21 فبراير من الشهر الجاري.