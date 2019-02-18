كتب امير فتحي في الاثنين 18 فبراير 2019 03:52 مساءً -
أثارت الفنانة أبرار الكويتية جدلاً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة ظهرت فيه وهي ترقص في إحدى المناسبات على أنغام أغاني عراقية.
وبدت أبرار في الفيديو أيضاً وهي ترقص على أنغام أغنية الفنانة اللبنانية ميريام فارس “قومي” محاولة تقليدها.
وكانت قد هددت أبرار سابقاً بمقاضاة ومحاسبة كل من يقوم بسبها أو الإساءة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها تحتفظ بصور كل التعليقات السلبية والسب الذي يكتبه أي متابع لها.
وقالت في مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة: “ودي أقول كلمة حق الناس اللي قاعدين يكتبوا تحت صوري سب ويعيبون ومواضيع سلبية، حبايبي إن شاء الله باخد حقي بالقانون”
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا أبرار الكويتية تقلد ميريام فارس برقصها.. وتثير الجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.