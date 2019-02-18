ريم وتار تكشف ما تُخبئه الأبراج الصينية للنجوم في 2019..شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت عالمة الفلك والأبراج الصينية، ريم وتار، عن ما تُخبّئه تلك الأبراج لنجوم الفن والمشاهير في عام 2019، والذي عادة ما يتراوح بدء رأس السنة فيها ما بين نهاية شهر يناير ومنتصف شهر فبراير .

وتوقعت "وتار" خلال مقابلة مع "فوشيا" الأمور التي ستحصل مع الفنانة نوال الزغبي، من حيث نشاطاتها الفنية، وحياتها الاجتماعية، وسفرها وتنقلاتها، لافتة إلى أنه سيطلق عليها لقب جديد هذا العام، غير لقب "النجمة الذهبية المعروفة فيه.

كما تحدثت عن الأبراج الصينية للفنانة نادين نسيب نجيم، والنجم السوري تيم حسن، وكذلك "الهضبة" عمرو دياب، بالإضافة إلى نانسي عجرم التي أنجبت مولودتها الثالثة مؤخرًا، وشمس الأغنية اللبنانة نجوى كرم.

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